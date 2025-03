Sbircialanotizia.it - Mobilitazione a Ostia: cittadini chiedono giustizia dopo dieci anni dal commissariamento

Leggi su Sbircialanotizia.it

I residenti del litorale romano si preparano a manifestare pubblicamente per ottenerea seguito deldel Municipio X avvenutofa, e per fare in modo che le controverse dichiarazioni dell’ex prefetto di Roma, Franco Gabrielli, non vengano dimenticate. L’iniziativa si concretizzerà il prossimo 3 aprile con una fiaccolata silenziosa presso Piazza . L'articolodalè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.