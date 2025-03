Quotidiano.net - Mistero di Cala Fighera: ritrovato un secondo cadavere dopo quello di Manola Mascia

Nella zona di, un anfratto del promontorio della Sella del Diavolo a Cagliari, si è consumata una tragedia che ha lasciato la comunità locale in stato di shock. Mercoledì scorso, il corpo della 29enneè statonelle acque di questo suggestivo ma pericoloso luogo. Accanto a lei, un borsello contenente i documenti e il cellulare del suo fidanzato, il 33enne Paolo Durzu, ha alimentato le ricerche per il suo ritrovamento. Ora, un nuovoè stato scoperto nella stessa area, e gli inquirenti stanno lavorando per determinare se si tratta proprio di Paolo Durzu, ma è quasi certo che si tratti proprio di lui. Il corpo è stato notato dalle squadre impegnate nelle ricerche formate dalla Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco: sono in corso le operazioni di recupero, complicate per la forza del vento e per il mare molto mosso, che avverranno da terra con gli specialisti dei vigili del fuoco.