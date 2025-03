Secoloditalia.it - Misteriosa scomparsa di Nicola Yuri Bruzzano, il giovane senza social e col cellulare spento da dieci giorni

Leggi su Secoloditalia.it

Potrebbe aver avuto in tasca un migliaio di euro, il 17enne scomparso lo scorso 11 marzo da Garbagnate Milanese. L’ultima persona ad averlo visto è il nonno, che da Bollate, dove la famiglia vive, lo aveva accompagnato a scuola. Al liceo Russel-Fontana, però,non è mai entrato.La bugia sulle lezioni extra diLe telecamere vicine all’istituto lo hanno ripreso, mentre si allontanava da solo. Nella zona i carabinieri, chefa hanno raccolto la denuncia del padre, non hanno individuato altri ‘occhi elettronici’ che possano chiarire la direzione presa dalin quella che appare una fuga volontaria. Il suo telefono risultadalle 8.30 dell’11 marzo e l’ultima cella agganciata è proprio quella dell’istituto, dove non è mai entrato.