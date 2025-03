Mistermovie.it - Mister Movie | Wanda Maximoff: Il Futuro della Strega Scarlatta nel MCU tra Ipotesi e Desideri

Elizabeth Olsen, volto iconico dinel Marvel Cinematic Universe sin dalla sua prima apparizione in "Captain America: The Winter Soldier" nel 2014, ha recentemente condiviso alcune riflessioni intriganti suldel suo personaggio e su un possibile ritorno.Elizabeth Olsen ha proposto ai dirigenti Marvel il ritorno di Scarlet Witch “con i capelli bianchi”Nonostante il destino incerto dinel MCU, data per dispersa al momento, le speculazioni su un suo ritorno si fanno sempre più insistenti. In una recente intervista, Olsen ha offerto uno sguardo interessante su come lei stessa immaginerebbe il ritorno di, rivelando anche dettagli sul suo percorso da antieroina.L'attrice ha confermato che la svolta villain del suo personaggio era pianificata fin dall'inizio e che ha accolto con entusiasmo questa evoluzione: "È stata una svolta interessante, ma che ero entusiasta di intraprendere.