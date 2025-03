Mistermovie.it - Mister Movie | Tim Burton e Monica Bellucci scelgono la Toscana come rifugio: nuova casa in Italia

Il celebre regista Tim, famoso per capolavori cinematografici“Edward Mani di Forbice”, “Nightmare Before Christmas” e il recente “Beetlejuice Beetlejuice”, ha trovato la sua oasi di tranquillità in. Secondo quanto riportato da Repubblica, rilanciando una notizia di CentrNews, il regista ha acquistato una splendida dimora a Palazzone, frazione di San Casciano dei Bagni, in.Un Colpo di Fulmine per laLa scelta di stabilirsi in questa località non è stata casuale. La scorsa estate,e la sua compagna,, avevano visitato San Casciano dei Bagni durante un breve soggiorno. La coppia aveva poi sorvolato la zona in elicottero, rimanendo profondamente affascinata dall'incantevole paesaggio e dalla posizione della storica proprietà.