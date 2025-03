Mistermovie.it - Mister Movie | Ti Presento i Miei 4: Ben Stiller Torna nel Nuovo Capitolo della Saga di Successo

Dopo anni di attesa, la popolare serie cinematografica Tisi prepara are con un quartoche promette di riportare sul grande schermo le dinamiche comiche tra Bene Robert De Niro. Il franchise, iniziato nel 2000 con il primo film e proseguito con Mi presenti i tuoi? e Vii nostri, ha generato un incasso globale di ben 1,13 miliardi di dollari. L'ultimo, uscito nel 2010, ha riscosso un discretocommerciale con un incasso mondiale di 310 milioni di dollari, nonostante il riscontro negativocritica.UnRegista per Rinnovare la Serie per TiSecondo quanto riportato da Deadline, la produzione di Ti4 ha scelto di affidare la regia a John Hamburg, sceneggiatore dei primi due filmserie.