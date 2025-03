Mistermovie.it - Mister Movie | ‘The Mandalorian & Grogu’ sarà il film di Star Wars più economico dal 2005

Dopo anni di attesa, l'universo disi prepara a tornare sul grande schermo con "The; Grogu", undiretto da Jon Favreau, noto per aver dato vita alla serie di successo Disney+. Inizialmente concepita come la quarta stagione della serie, l'idea si è evoluta in un lungometraggio a causa dei ritardi causati dagli scioperi del 2023. La produzione, gestita da Lucase distribuita da Disney, ha avuto un budget più contenuto rispetto agli standard recenti della saga, pur promettendo di portare l'azione e l'avventura che i fan si aspettano.Budget Ridotto per The; Grogu, il piùdopo anniLe riprese, iniziate in California nell'agosto del 2024 e concluse entro dicembre, vedono il ritorno di Pedro Pascal nei panni di Din Djarin, il cacciatore di taglieo, affiancato dall'amatissimo Grogu, realizzato con un mix di animatronica ed effetti visivi.