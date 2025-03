Mistermovie.it - Mister Movie | Svolta al Grande Fratello 18: Chi Saluta la Casa Prima della Semifinale?

Con ladel18 alle porte, l'attesa si fa febbrile per scoprire chi dovrà abbandonare lapiù spiata d'Italia. Alfonso Signorini si prepara ad una puntata ricca di colpi di scena, con almeno una doppia eliminazione in programma e l'attesissima incoronazione di un finalista. Il pubblico di Canale 5 è chiamato ad esprimere il proprio verdetto: chi tra Prestes, Giglio e Cainelli vedrà sfumare il sognovittoria finale? Sfida al Televoto: Chi Tremare di Più?Le percentuali del televoto, come sempre, sono l'agobilancia che determinerà il destino dei concorrenti. L'incertezza regna sovrana e ogni voto potrebbe fare la differenza. Chi riuscirà a conquistare il cuore del pubblico e garantirsi un posto in? Secondo le ultime percentuali Helena rischia grosso con un 30% di preferenze, mentre Chiara ad un 35% e Giglio attorno al 40%.