Mistermovie.it - Mister Movie | Scissione Rinnovata per la Stagione 3: Cosa Aspettarsi e Quando

Leggi su Mistermovie.it

La serie rivelazione "" ha ufficialmente ricevuto il via libera per la terza, confermando il suo status di punta di diamante nel catalogo Apple TV+. Un successo di critica e pubblico, la serie ha saputo creare un'attesa settimanale rara nell'era dello streaming, paragonabile ai grandi eventi televisivi del passato.il Futuro di Mark e Helly: Intrighi ei in ArrivoDopo un finale di secondacarico di tensione, con Mark ed Helly protagonisti di una fuga disperata tra i corridoi della Lumon, le aspettative per la terzasono alle stelle. Ben Stiller ha promesso una svolta più oscura e distopica rispetto al passato, con nuovi interrogativi e colpi di scena pronti a sconvolgere gli spettatori.Data di UscitaAl momento, non è stata ancora comunicata una data di uscita ufficiale.