Mister Movie | Rumor | Loki sarà il personaggio più importante di Avengers | Doomsday

Rumor: Loki sarà il personaggio più importante di Avengers: Doomsday

Le speculazioni sul prossimo capitolo deglicontinuano a suscitare curiosità tra i fan del Marvel Cinematic Universe. Una nuova indiscrezione suggerisce che ilinterpretato da Tom Hiddlestonunchiave della trama, rivestendo un ruolo centrale nella narrazione.protagonista e il ritorno di Robert Downey Jr.Secondo quanto rivelato da Alex Perez, noto scooper del web, il film metterà in scena una vera e propria corsa contro il tempo tra glie Victor Von Doom, interpretato da Robert Downey Jr., per scoprire chi riuscirà a trovare per primo il Dio dell’Inganno. Perez ha descrittocome il "MacGuffin" della storia, ossia l’elemento che motiva l’azione dei protagonisti e guida l’intera trama del film.Dottor Destino: il ritorno di Robert Downey Jr.