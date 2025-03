Mistermovie.it - Mister Movie | Resident Evil: Abrams Protagonista nel Reboot Horror?

Il mondo del cinema è in fermento per le indiscrezioni riguardanti il prossimo capitolo di "". Secondo voci di corridoio, l'attore Austin, noto per le sue interpretazioni in "Euphoria" e "Wolfs", sarebbe in trattative con Sony per assumere il ruolo dineldella celebre saga. L'indiscrezione, lanciata dall'insider DanielRPK, non è ancora stata confermata ufficialmente, ma ha già acceso l'entusiasmo dei fan. Dietro la Camera: Cregger al TimoneZach Cregger, il regista che ha terrorizzato il pubblico con "Barbarian", è stato scelto per dirigere e co-scrivere, insieme a Shay Hatten ("John Wick: Chapter 3"), questa nuova interpretazione dell'universo di "". Sony si è aggiudicata il progetto dopo un'accesa competizione e ha già fissato la data di uscita nelle sale per il 18 settembre 2026.