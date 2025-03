Mistermovie.it - Mister Movie | Pixar Scommette sul Passato, il Sequel Coco 2 è una pessima idea?

Leggi su Mistermovie.it

Il vento dell'innovazione che soffiava impetuoso negli studisembra ormai un ricordo lontano. Dopo aver rivoluzionato il mondo dell'animazione con pietre miliari come "Toy Story" e aver continuato a stupire con opere originali come "A Bug's Life," "Monsters, Inc." e "Gli Incredibili," l'attenzione sembra essersi spostata verso un orizzonte più commerciale, privilegiandodal valore artistico discutibile. La notizia di "2", annunciata dal CEO di Disney, Bob Iger, e prevista per il 2029, ha scatenato un'ondata di perplessità e dubbi. Il Rischio di Sminuire un CapolavoroMentre l'operazione potrebbe rivelarsi un successo finanziario, sulla scia di "Inside Out 2", il vero rischio è quello di intaccare l'eredità culturale di un film come "". Un'opera che, con la sua animazione mozzafiato e la sua narrazione intensa, ha saputo celebrare la cultura e le tradizioni messicane in modo autentico e commovente.