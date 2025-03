Mistermovie.it - Mister Movie | One Piece Live-Action: Svelato il Volto di Tashigi per la Stagione 2!

L'adattamentodi One, opera magna di Eiichiro Oda, ha riscosso un successo planetario su Netflix, alimentando l'attesa febbrile dei fan per la seconda. Nonostante il futuro della serie appaia solido, le informazioni sul cast rimangono avvolte nelo, con la produzione che mantiene un riserbo quasi totale. Tuttavia, una nuova aggiunta al cast è stata confermata: Julia Rehwald interpreterà, spadaccina di spicco e figura cruciale legata alla storia di Zoro.Debutta nelIntrodotta nelle prime fasi del racconto originale,si presenta come rivale di Zoro, sebbene non riesca a eguagliarne l'abilità. La dinamica tra i due, data la loro appartenenza a schieramenti opposti, si rivela un elemento narrativo di grande valore, elevandoli a una delle coppie più carismatiche della saga.