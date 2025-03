Mistermovie.it - Mister Movie | Ironheart: Il Nuovo Look dell’Armatura e il Debutto su Disney+

L'universo cinematografico Marvel si prepara ad accogliere una nuova eroina:. Con ildella serie omonima previsto per giugno su, Marvel Studios ha intensificato la promozione, svelando nuove immagini che offrono uno sguardo dettagliato sull'armatura di Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne. Un'Armatura Evoluta per la Nuova EroinaL'armatura che Riri sfoggerà in "" rappresenta un'evoluzione rispetto a quella vista in "Black Panther: Wakanda Forever". Pur mantenendo un aspetto imponente, ildesign appare più snello e raffinato, anche se si discosta significativamente dall'estetica elegante e minimalista dei fumetti Marvel. Un cambiamento notevole è la sostituzione del rosso con l'oro nella combinazione di colori, conferendo all'armatura un tocco distintivo.