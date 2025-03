Mistermovie.it - Mister Movie | Il trailer della seconda stagione di “The Walking Dead: Dead City” scatena il caos a Manhattan

Leggi su Mistermovie.it

Preparatevi a un'esplosione di azione e orrore nella Grande Mela! Ladi "The" è in arrivo, portando con sé una valanga di colpi di scena inaspettati. Zombie affamati, mazze da baseball e, udite udite, persino un orso, saranno i protagonisti di questa nuova, adrenalinica avventura. L'appuntamento è fissato per il 4 maggio, segnatevi questa data sul calendario!Neldi The, Maggie e Negan: un'Alleanza Fragile nelUrbanoLa serie ci riporta in unain rovina, isolata dal resto del mondo. Ritroveremo Lauren Cohan nei panni di Maggie, la combattiva sopravvissuta che conosciamo dalla serie originale "The". Al suo fianco, ancora una volta, Jeffrey Dean Morgan, l'interprete di Negan, l'uomo con una passione per la sua fedele mazza da baseball avvolta nel filo spinato, Lucille.