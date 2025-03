Mistermovie.it - Mister Movie | Dune: Terza Parte, Hans Zimmer Anticipa un Progetto “Complicato”

Il compositore, reduce dai successi planetari diDue, fornisce un primo, cauto aggiornamento sul suo coinvolgimento nel prossimo capitolo cinematografico,, attualmente in fase di sviluppo., che ha curato le acclamate colonne sonore dei primi due film diretti da Denis Villeneuve, tornerà per questo terzo capitolo, un adattamento diMessiah di Frank Herbert.La Sfida di AdattareMessiahDurante un recente evento,ha rivelato di non aver ancora iniziato a comporre per il film, definendo il"molto".Questa affermazione, per quanto vaga, suggerisce le difficoltà intrinseche nell'adattareMessiah, un romanzo che, pur riprendendo la storia di Paul Atreides 12 anni dopo, si discosta significativamente dal primo libro e mette in discussione l'idea del messia.