Mistermovie.it - Mister Movie | Da Capitan Uncino a White Lotus: La Rinascita di Jason Isaacs Dopo un Flop

Leggi su Mistermovie.it

L'ascesa e la caduta, e poi di nuovo l'ascesa. La storia dinel mondo del cinema è un vero e proprio rollercoaster emozionale, segnato da un punto di svolta inaspettato: ilal botteghino del film "Peter Pan" del 2003. Un insuccesso che, paradossalmente, ha avuto un impatto profondo sulla sua carriera, aprendo nuove strade e conducendolo a ruoli iconici e acclamati. Il Duro Colpo di Peter PanNonostante le lodi ricevute per la sua interpretazione nel doppio ruolo die George Darling, il film "Peter Pan" si è rivelato un disastro finanziario. Questo ha innescato un periodo di difficoltà per, con poche opportunità lavorative all'orizzonte. Le promesse di una campagna Oscar, che l'attore stesso definiva "esilarante", si sono scontrate con la dura realtà di una carriera cinematografica apparentemente in declino.