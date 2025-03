Mistermovie.it - Mister Movie | Bridgerton 4 Data di Uscita, Benedict Bridgerton al Centro della Scena nel Nuovo Capitolo Romantico

Leggi su Mistermovie.it

La febbre diè tutt'altro che finita! I fanserie drammatica in costume prodotta da Shonda Rhimes possono gioire: la quarta stagione è attualmente in produzione su Netflix. Dopo il successo stratosferico delle stagioni precedenti, le aspettative sono altissime. Netflix ha rilasciato le prime immagini, concentrandosi sul personaggio die sulla sua ricerca dell'amore.Un focus suJess Brownell, showrunnerserie, condivide l'entusiasmo per la storia d'amore in arrivo di, sottolineando come il personaggio abbia sempre cercato di esplorare la sua individualità. Nella prossima stagione, vedremoinnamorarsi di unaiosa giovane donna conosciuta come "la dama d'argento", incontrata durante un ballo in maschera.