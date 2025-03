Mistermovie.it - Mister Movie | Amici 24 Anteprima Serale 22 Marzo: Colpo di Scena ed Anticipazioni!

La prima serata deldi24 ha regalato momenti di grande tensione ed emozione, ma anche undiinaspettato. Dopo essere stata eliminata durante la prima manche, la ballerina Asia De Figlio ha ricevuto un'offerta sorprendente da parte di Maria De Filippi.La proposta a sorpresa per Asia De FiglioL’idea, ancora da confermare dalla direzione artistica, è quella di riportare Asia sul palco non più come concorrente, ma come ballerina professionista. Una proposta che, nel giro di poche ore, ha diviso il pubblico e infiammato i social.Reazioni del pubblico e dibattito onlineLa possibilità di vedere Asia tornare nello show con un ruolo di tale prestigio ha scatenato pareri contrastanti. Da un lato, molti fan sostengono che sia un riconoscimento meritato per il suo talento e un’opportunità per rimediare a un'eliminazione considerata da alcuni come ingiusta.