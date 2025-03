Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito mi prende in giro perché vado a letto presto, proprio non capisce”: Michelle Obama rivela i motivi della crisi con Barack

Trent’anni di matrimonio, due figlie, due mandati alla Casa Bianca., 63 e 61 anni, sono considerati una delle coppie più solide e affiatate del panorama politico americano. Eppure, come tutte le coppie, anche loro hanno le loro piccole divergenze, i loro momenti di ““. Arlo è la stessa, durante un’anteprima del suo podcast “Not Gonna Lie with Kylie Kelce“. E il pomodiscordia, a quanto pare, è l’orario in cui andare a. “Miomiinmi dice che. Luinon”, ha confessato l’ex First Lady, raccontando di come ami rifugiarsi tra “delle belle lenzuola” la sera, quando l’aria è “fresca”. Un’abitudine che, evidentemente, non condivide, e che non perde occasione di sottolineare con ironia.