Cesenatoday.it - Minorenne rapinato per sottrargli 50 euro, tentativo di fuga in treno: due giovani arrestati in stazione

Une dueche hanno provato ad allontanarsi inda Cesena. Allaè scattato l'arresto da parte dei Carabinieri di duedi 18 e 19 anni, residenti in provincia di Lodi, in Lombardia. L'accusa è di rapina aggravata, in azione il nucleo operativo.