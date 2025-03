Secoloditalia.it - Ministra per l’Infanzia ammette di aver avuto un figlio con un 16enne. Islanda sotto choc, lei si dimette

Un clamoroso caso politico, eticamente di grande impatto sull’opinione pubblica, scuote la piccola nazione islandese. Laper, Asthildur Loa Thorsdottir, ha rassegnato le dimissioni dopoammesso diuncon un adolescente oltre 30 anni fa. La rivelazione, emersa in un’intervista ai media locali, ha sollevato un’ondata di polemiche In.La confessione della, loinThorsdottir ha raccontato diiniziato la relazione a 22 anni, mentre lavorava come consulente in un gruppo religioso frequentato anche dal ragazzo, allora quindicenne. Un anno dopo, quando lei aveva 23 anni e lui 16, è nato il loro. “Sono passati 36 anni, molte cose cambiano in questo tempo e sicuramente oggi affronterei la questione in modo diverso”, ha dichiarato la, oggi 58enne.