Tg24.sky.it - Ministero istruzione: niente asterisco e schwa in comunicazioni scuole

banditi dalleufficiali dove invece vanno rispettate le regole della lingua italiana. E' quanto comunica ildell'e del merito in una circolare inviata a tutte lericordando che l'uso "l'uso di segni grafici non conformi, come l'(*) e lo(?), è in contrasto con le norme linguistiche e rischia di compromettere la chiarezza e l'uniformità della comunicazione istituzionale".La nota delSecondo quanto riporta la comunicazione del"l'Accademia della Crusca ha, infatti, più volte evidenziato che tali pratiche non sono grammaticalmente corrette e che il loro impiego, specialmente nei documenti ufficiali, ostacola la leggibilità e l'accessibilità dei testi. L'uso arbitrario di questi simboli introduce elementi di ambiguità e disomogeneità, rendendo la comunicazione meno comprensibile e meno efficace".