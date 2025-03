Lettera43.it - Ministero dell’Istruzione: «No all’utilizzo di schwa e asterisco a scuola»

Ile del Merito ha inviato una circolare a tutte le scuole italiane dove ha sottolineato che «l’uso di segni grafici non conformi, come l’e lo, è in contrasto con le norme linguistiche e rischia di compromettere la chiarezza e l’uniformità della comunicazione istituzionale». L’adozione di tali simboli, utilizzati per una maggiore inclusività linguistica, sono, secondo ilguidato da Giuseppe Valditara, incompatibili con l’uso corretto della lingua nei contesti formali.Mim: «Anche l’Accademia della Crusca ha ribadito l’incorrettezza di queste pratiche»Ilha richiamato anche il parere dell’Accademia della Crusca, che secondo il dicastero avrebbe «più volte evidenziato che tali pratiche non sono grammaticalmente corrette e che il loro impiego, specialmente nei documenti ufficiali, ostacola la leggibilità e l’accessibilità dei testi», si legge nella circolare.