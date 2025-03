Anteprima24.it - Minacciava e pedinava una cliente: geometra accusato di atti persecutori

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio Paestum (Sa)- Molestava,e perseguitava unacostringendola a vivere nel terrorre. Per questo motivo, con una denuncia che ha fatto scattare il codice rosso presentata da una donna di 51 anni della Piana del Sele, residente a Capaccio Paestum, assistiva dall’avvocato Michela Di Spirito, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Salerno, Rosa Reistaino, ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di, nei confronti di unresidente negli Alburni.Secondo quanto denunciato dalla vittima, il noto professionista alburnino che seguiva come tecnico dei lavori a casa della 51enne, avrebbe iniziato prima a perseguitare la vittima presso un noto bar della Piana del Sele che era abitualmente frequentato dalla donna poiché l’vità commerciale è di proprietà di famiglia, avvicinandosi alla 51enne e chiedendogli di uscire, fino a pedinarla, poi avrebbe contattato telefonicamente la vittima con cadenza quotidiana sul cellullare con messaggi e telefonate nelle quali l’uomo chiedeva alla donna dove si trovava e con quali persone era in compagnia, ed infine ilavrebbe minacciato lache, nel caso non avesse avuto una relazione sentimentale con lui, alla 51enne le avrebbe fatto recapitare una parcella molto alta, oltre a non terminare i lavori presso l’abitazione dellacon gravi conseguenze economiche.