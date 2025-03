Amica.it - Millie Bobby Brown ha raccontato di vivere con 62 animali domestici. Sapete cosa ne pensa il marito Jake Bongiovi?

Quella non è una casa. E nemmeno una fattoria. È un vero e proprio zoo. Eci vive benissimo. L’attrice – o guardiana di un parco per, a voi la scelta – ha svelato che nella sua casa vivono 62. Quasi 63. Divisi tra i suoi personali e quelli a cui sta dando rifugio in questo momento, tenendoli temporaneamente in affido.L’eterogeneo zoo didisi è allargato rapidamente. Solo due anni faraccontava di avere “solo” 19, tra cui un pony di nome Lemonade, un coniglio di nome Bellatrix e tre capre. Ma questo era prima.hadicon 62neil? (foto Netflix)I 62diOra la star di Stranger Things, che abita in una fattoria in Georgia, viaggia su numeri decisamente più alti.