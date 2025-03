Juventusnews24.com - Milik Juve ai titoli di coda: il polacco va in scadenza nel 2026, la società pensa ora a questa soluzione drastica. L’idea

Milik Juve ai titoli di coda: il centravanti polacco che non ha esordito in stagione va in scadenza nel 2026, la società pensa ora a questa soluzione drastica. Non c'è pace per Arkadiusz Milik, che di fatto non ha ancora esordito in stagione per l'infinito problema al ginocchio sinistro che l'ha costretto tra l'altro a operarsi per due volte nel 2024. Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus ha intenzione di chiudere il rapporto con l'ex Marsiglia nonostante il suo contatto scada nel 2026. L'idea sarebbe quella di trovare un accordo per una separazione in estate anticipata di un anno.