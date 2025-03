Sport.quotidiano.net - Milano Sanremo, dove vederla in tv: cresce l’attesa per la classica del ciclismo

Ladelinternazionale, sarà trasmessa a livello globale grazie a un'ampia rete di emittenti che garantiranno copertura live, aggiornamenti di notizie e highlights. In Italia Rai trasmetterà la diretta integrale a partire dalle 10.05 su RaiSport HD con passaggio di rete alle 13.20 su Rai 2verranno mostrate le fasi finali della prova femminile. Una volta terminata, la linea passerà nuovamente alla corsa maschile. La diretta integrale sarà visibile sempre dalle 10.05 anche sulla piattaforma RaiPlay. Lo segnala l'organizzazione delle due corse di inizio stagione del. Discovery + trasmetterà entrambi gli eventi in diretta integrale e on demand per il pubblico internazionale. In Europa La classicissima andrà in onda anche su Eurosport e, in Gran Bretagna, su TNT Sports.