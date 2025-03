Sport.quotidiano.net - Milano-Sanremo 2025, Van Der Poel: "Ho già vinto tanto, ma sarebbe bello ripetersi"

Roma, 21 marzo- Sulla carta le gerarchie in casa Alpecin-Deceuninck per lavedono in pole position il vincitore in carica Jasper Philipsen, la cui recente caduta in occasione della Nokere Koerserischia di sparigliare le carte: se poi ti chiami Mathieu Van Dere la Classicissima l'hai già vinta nel 2023, allora è impossibile essere al via della prima Monumento dell'anno con i semplici panni del gregario, seppur di lusso. Le dichiarazioni di Van DerIntercettato dai microfoni di CyclingNews, l'olandese ha approfondito innanzitutto il suo legame affettivo con la corsa in programma sabato 22 marzo. "Lami è sempre piaciuta. Da bambino era una delle mie corse preferite da guardare perché non sapevi mai che potesse succedere. Vincere nel velodromo di Roubaix è stato bellissimo e speciale, ma lo è stato anche arrivare da solo a Via Roma.