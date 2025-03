Oasport.it - Milano-Sanremo 2025: tutti gli italiani in gara. Ganna e Milan le punte

Domani, sabato 22 marzo, va in scena la 116esima edizione della, la Classicissima di Primavera che partirà da Pavia e terminerà dopo 289 chilometri in via Roma, nel centro di. Attesa alle stelle per uno degli appuntamenti più importanti del panorama ciclistico mondiale, con nomi del calibro di Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel.Presenti 25 squadre e 175 corridori che si daranno battaglia nella prima Monumento della stagione, che l’anno scorso premiò in volata Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). L’ultima vittoria italiana risale al 2018 con Vincenzo Nibali che compì un autentico miracolo anticipandosull’arrivo di. Vedremo se domani gli azzurri riusciranno ad essere protagonisti per il successo finale.Gliinsaranno guidati dai due corridori più in forma del momento; si tratta di Jonathan(Lidl-Trek) e Filippo(Ineos Grenadiers).