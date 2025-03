Sport.quotidiano.net - Milano-Sanremo 2025, Pidcock: "Troppi secondi posti finora. Domani spero di fare meglio"

Roma, 21 marzo- Tra i colpi di ciclomercato più suggestivi della scorsa sessione c'è stato l'ingaggio da parte del Q36.5 Pro Cycling Team di Tom, in uscita (non senza uno strascico di polemiche) dalla Ineos Grenadiers: l'inizio di stagione, con 4 successi già a referto, sta dando ragione al nuovo sodalizio, che allapotrebbe vivere un pomeriggio storico. Le dichiarazioni diNon solo le vittorie: al britannico pesano i tanticollezionati, con quello alla Strade Bianchealle spalle di Tadej Pogacar, favoritissimo per, a pesare forse più degli altri. "Sono felice della consistenza che ho avuto, ma nelle ultime settimane sono arrivati: speriamo di poterli cambiare. Non posso dire quale sarà il mio piano per la gara, ma come sempre più ci si avvicina alla corsa e più si devono prendere delle decisioni che possono metterti fuori gioco.