Sport.quotidiano.net - Milano-Sanremo 2025: percorso, altimetria, orari tv e favoriti. La cronotabella di Cipressa e Poggio

Roma, 21 marzo– È arrivata la primavera e per gli appassionati di ciclismo significa una sola cosa: le classiche. Si parte sabato, con la Classicissima, ovvero unache non sai mai se finirà allo sprint o in solitaria. Ed è questo il bello. Probabilmente, è la corsa più spettacolare negli ultimi chilometri. Le emozioni sono assicurate, non solo per ilda brividi nel finale di gara, ma anche per un lotto di partecipanti di altissimo livello, partendo dai fenomeni Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel. Lo sloveno non ha mai vinto la(quinto, quarto e terzo negli ultimi tre anni) e vuole il primo sigillo della sua carriera, soprattutto davanti al pubblico italiano che lo ama e lo adora, rivendendo in lui il mito di Marco Pantani. L'olandese ha vinto nel 2023 e ha contribuito l'anno scorso alla vittoria di Philipsen.