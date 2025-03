Ilgiorno.it - Milano Longevity Summit, presentato lo studio sull’uso delle cellule staminali “bambine” per combattere Parkinson, tumori e malattie della cornea

, 21 marzo 2025 – Risultati molto incoraggianti stanno emergendo dalle prime dieci sperimentazioni cliniche che in Giappone usano terapie cellulari a base dipluripotenti indotte Ipsc (ottenute facendo tornare “” leadulte) controcome, degenerazione maculare,, difetticartilagine e. Lo ha detto il premio Nobel Shinya Yamanaka, padreIpsc – in italiano: Cellula staminale pluripotente indotta – e indiscusso pioniereriprogrammazione cellulare, in occasionelectio magistralis tenuta all'Università Statale dinella giornata di apertura del Milan. Yamanaka, che ha vinto il premio Nobel per la medicina del 2012 insieme al britannico John Gurdon, si divide oggi tra l'Università di San Francisco e quella di Kyoto, dove cinque anni fa ha dato vita al centro per la ricerca e le applicazionipluripotenti indotte (Cira) con l'obiettivo di "portare questa tecnologia ai pazienti il più velocemente possibile", ha spiegato.