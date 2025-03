Sololaroma.it - Milan-Roma Femminile, Spugna: “Abbiamo voglia di rivalsa”

Dopo il turno di riposo, laè pronta a tornare protagonista della Poule Scudetto. In questo turno riposerà la capolista Juventus, con le giallorosse che sabato 22 marzo affronteranno ilper cercare la seconda vittoria consecutiva e provare ad accorciare il distacco dal primo posto. Le bianconere distano 11 punti, mentre il secondo posto occupato dall’Inter è a una sola lunghezza.: “Giocano un bel calcio e hanno giocatrici di qualità”Alla vigilia della gara, il tecnico Alessandroha parlato ai canali ufficiali del club: “Dopo quella di Natale è stata la prima vera sosta dall’inizio della stagione, quindi diciamo che ci ha dato la possibilità intanto di recuperare un po’ di acciacchi e le ho ritrovate bene, le ho ritrovate con tanta energia, con tantadi fare un finale di stagione in maniera positiva, in maniera giusta, con tantaveramente di far bene“.