Milan-Roma Femminile le convocate giallorosse | un rientro per Spugna

Dopo la settimana di pausa a causa del turno di riposo, laè pronta a tornare in campo per un nuovo match della Poule Scudetto. La formazione diaffronterà il, con fischio d’inizio fissato per domani, sabato 22 marzo, alle ore 16. Al Centro Sportivo Peppino Vismara leandranno a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta contro l’Inter per provare a dare l’assalto al secondo posto.Ledi: ritorna PanteSarà una sfida molto importante per la, che domani tornerà ad avere a disposizione Mia Pante, rientrante dopo l’infortunio. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono ledi.Portieri: Ceasar, Kresche, MerollaDifensori: Aigbogun, Cissoko, Di Guglielmo, Linari, Minami, Oladipo, ThogersenCentrocampiste: Dragoni, Giugliano, Kuhl, Pandini, Troelsgaard, GalliAttaccanti: Corelli, Giacinti, Glionna, Haavi, Pante, Pilgrim, Viens: “Vogliamo fare una grande partita”Alla vigilia del match,ha presentato così il match, parlando anche della formazione avversaria: “Giocano un bel calcio, è una squadra che ha iniziato un progetto nuovo, un percorso nuovo, con tante giocatrici giovani, ma giocatrici di qualità e gioca un bel calcio.