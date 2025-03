Tvplay.it - Milan, annuncio bomba: novità sul futuro di Conceicao

Ci sonoimportanti suldi Sergio Concecao: l’in queste ore potrebbe cambiare tutto, ecco cosa sta succedendo. Il momento stagionale delè tutt’altro che semplice da affrontare. La squadra rossonera si trova al centro del chiacchiericcio da parte di piazza e soprattutto dei tifosi che vorrebbero molto di più sia dall’allenatore che dai giocatori in campo.Sergiodà indicazioni da bordocampo (LaPresse) TvPlay.itIl mercato fatto in inverno sembrava dovesse dare aluna spinta importante, la verità è che anche sotto questo punto di vista la squadra rossonera si è trovata di fronte ad uno scenario particolare con i nuovi arrivati che non sono riusciti a dare continuità sotto il punto di vista del rendimento.Anche ildi Sergioè tutt’altro che definito, visto che l’allenatore portoghese è ancora al centro di valutazioni da parte del club e soprattutto da parte di una piazza che non ha più voglia di aspettare o di restare al di fuori di quello che è un piazzamento europeo che ad oggi sarebbe fondamentale per ile per la permanenza dello stessosulla panchina rossonera.