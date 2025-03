Liberoquotidiano.it - Mike Maignan, addio: ecco la cifra chiesta dal Milan, siamo ai titoli di coda

Decisivo nelle passate stagioni, specie nell'annata dello scudetto, alterno nelle ultime due.nell'ultimo campionato ha risolto gatte da pelare in alcune partite ma in altre si è sciolto come la neve al sole. Vedasi le mani piegate sul tiro di Igor Paixao nell'andata di Feyenoord-, la disattenzione a Com, sul vantaggio di Diao, la scarsa tempestività sul pareggio del Cagliari a San Siro (rete di Zortea) e il rinvio addosso a Thiao in Torino-. Insomma, alti e bassi che pesano, e per questo la società rossonera vuole una migliore prestazione da parte sua se il ricco adeguamento di contratto — 5 milioni e rinnovo fino al 30 giugno del 2028, con opzione per il 2029, dalla scadenza del 2026 — sia meritato oppure no. In alternativa, forse, meglio vendere, considerando i 13 milioni spesi per prenderlo dal Lille e una partenza che non ci sarebbe per un'altra squadra per meno di 35 milioni.