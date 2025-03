Lapresse.it - Migranti, 2024 l’anno con più morti mai registrato

Leggi su Lapresse.it

Secondo i nuovi dati raccolti dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), nelalmeno 8.938 persone sono morte lungo le rotte migratorie in tutto il mondo, rendendolopiù mortale mai.Superato il record negativo del 2023:8.747Il bilancio del– si legge in una nota – conferma un trend quinquennale di aumento dei decessi ogni anno e il bilancio delscorso supera il precedente record del 2023, quando furono registrati 8.747 decessi di