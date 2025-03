.com - Mida pubblica il video del nuovo singolo L’antidoto

Leggi su .com

È online ildi, ildi, fuori da oggi su tutte le piattaforme digitaliÈ online ildi(in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe), ildi, uscito oggi. Ilclip, diretto da Alessandro Maiorano, inizia consolo in una stanza spoglia, intrappolato in un loop senza fine: il tempo è distorto e lui è prigioniero del suo stesso spazio. Davanti a sé cinque fialette che contengono: Coraggio, Integrità, Purezza, Energia e Pace.Decide di berle una alla volta, nella speranza che lo aiutino a fuggire. La stanza continua però a muoversi attorno a lui e la via di fuga resta inaccessibile. Dopo diversi tentativi, mescola il contenuto delle fiale in un’unica boccetta creando una nuova sostanza,di cui ha davvero bisogno.