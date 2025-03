Vanityfair.it - Michelle Obama: «Mio marito avrebbe voluto un altro figlio. Gli ho detto: “Amico, abbiamo queste due e va benissimo così”»

L'ex first lady ricorda come sia stato complicato far crescere le bambine Sasha e Malia sotto lo sguardo del mondo: «Non mi candiderò mai: adesso che stanno costruendo le loro vite non vorrei mai metterle sotto i riflettori. Hanno già scontato la loro pena»