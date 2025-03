Ilrestodelcarlino.it - Michele de Pascale: “Sanità, patrimonio industriale e difesa del nostro territorio: le sfide per l’Emilia-Romagna”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

????? Riguardare al passato per “non farsi prendere in contropiede” dagli eventi, come invece è accaduto negli ultimi anni. E ancora, anzi soprattutto, “difendere un modello di informazione libero e indipendente come quello rappresentato dai quotidiani”, perché è un elemento “inscindibile per la tenuta della nostra Repubblica”.de, 40 anni appena compiuti, ha sempre avuto le idee chiare. E non ha cambiato prospettiva ora che, dal novembre del 2024, è diventato presidente del. Perché fare il presidente di Regione richiede esattamente quella capacità lì: tenere insieme locale e nazionale, capire che senza ili grandi eventi della storia non possono attecchire eppure essere consapevoli che ogni sommovimento politico, istituzionale e sociale, nell’epoca del Web, ha una velocità di propagazione immediata.