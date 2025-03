Sportnews.eu - Miami Open, gli azzurri eliminati e quelli che hanno passato il turno: Cobolli e la Bronzetti fuori

Partiti in undici per il torneo di, ecco le prime eliminazioni azzurre: Flavioprosegue il periodo no, battuto in tre set. Gli altri match.Sono partiti perin undici, proprio come era stato per gli Indian Wells, nei due tornei gemelli statunitensi. Sul campo rosso della Florida, ieri sera la prima eliminazione azzurra, con Flavioeliminato in tre set dall’argentino Thiago Augustin Tirante.prosegue il suo periodo di crisi, portando a casa l’ottava sconfitta consecutiva nel circuito maggiore.Flaviodurante la partita (Sportnews.eu)Battuto per 6-1 3-6 6-3, in circa due ore di gioco, il match è stato durissimo per l’italiano, partito decisamente male per via di alcuni problemi fisici e un dolore costante alla spalla. Il tennista fiorentino non vince un match ATP dalla United Cup.