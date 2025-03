Miami Open 2025 da Cinà-Dimitrov a Musetti-Halys | orari e dove vedere gli italiani in tv

Leggi su Ilfaroonline.it

Giornata impegnativa per gli azzurri a. Oggi, venerdì 21 marzo, scendono in campo nel Masters 1000 americano Federicoe Lorenzo. Il siciliano, reduce dalla splendida vittoria all’esordio in un torneo Atp, se la vedrà con Grigor, mentre il toscano affronterà Quentin.Masters 1000, il programmaDopo la vittoria all’esordio contro Francisco Comesana, Federicotorna in campo oggi alle 16 per un test di rilievo contro Grigor, al secondo turno del Masters 1000 di. Per il diciassettenne azzurro, altra prova di maturità contro un giocatore esperto (ex numero 3 e attuale numero 15 del ranking), ma non imbattibile.Giornata d’esordio ainvece per Lorenzo, che se la vedrà con Quentinal secondo turno del torneo, per riscattare la deludente avventura a Indian Wells (conclusa ai sedicesimi).