Miami Open 2025, avanzano Sonego e Arnaldi. Bronzetti fuori

I risultati della notte italiana neldi tennis. Nel tabellone maschile,al secondo turno Lorenzoe Matteo, che raggiungono Cobolli, Darderi, Berrettini, Musetti e Cinà. Nel torneo femminile, non riesce a raggiungere il terzo turno Lucia. Ecco le partite.batte Navone in due set(numero 38 nel ranking Atp) ha battuto con un doppio 7-5 Mariano Navone (62). Ha raggiunto così le 150 vittorie in carriera nel circuito Atp, forte di 24 vincenti a 8 e 39 gratuiti contro i 30 dell’argentino.ha ottenuto quattro punti in più direttamente con il servizio e ne ha vinti quattro in più negli scambi da fondo. Al secondo turno affronterà Taylor Fritz, numero 4 sel mondo, con l’obiettivo di centrare il settimo successo in carriera contro un Top 10.