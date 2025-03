«Mia figlia stuprata per anni anche dal fratello del sindaco del mio paese. Lei è scappata, a me hanno tagliato 5 volte le gomme dell'auto»

Leggi su Open.online

A partire dai 14suaè stata violentata da un gruppo di giovani vicini ai clan della Piana di Gioia Tauro. Alcuni di loro erano minorenni. Gli stupri sono andati avanti per due. Martedì 18 marzo è arrivata la sentenza. Sei di loro sono stati condannati con il rito abbreviato a pene dai 5 ai 13di carcere. Ma dopo la denuncia della ragazza a un poliziotto «miaè stata costretta a lasciare il, noi siamo obbligati a vivere sotto minaccia e a subire continui danneggiamenti. Negli ultimi mesicinqueledella mia auto. Ci sentiamo in pericolo, nessuno ci aiuta», racconta lei in un’intervista al Corriere della Sera.A stretto contattoNel colloquio con Carlo Macrì la donna rivela che la sua famiglia vive a stretto contatto con i familiari dei condannati: «E ogni mattina è un calvario.