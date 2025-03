Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono ammalata di tumore e mio marito si è allontanato da me. Poi ho scoperto che mi tradiva con la maestra di sci”: la confessione di Patrizia Mirigliani

A “La volta buona” si parla di tradimenti. A raccontare la propria storia, insieme a Nadia Rinaldi e Simona Guatieri, c’è anche. Ospite nella puntata di ieri, ha rivelato come è venuta a conoscenza dell’infedeltà delAntonio Pisu. La delusione si intreccia con la scoperta delal seno e con le cure per la chemioterapia.A 35 anni, laha lasciato la carriera e si è allontanata dalla famiglia per amore, a Trento. Ma quando l’uomo che aveva scelto hadi essere malato, ha iniziato a prendere le distanze: “Quando gli ho detto che avrei dovuto fare queste terapie per la lotta alal seno, lui ha iniziato ad allontanarsi”. Solo dopo la verità è emersa: “Poi ho iniziato la cura per il, mi cadevano i capelli e hoche lui aveva un’altra storia con ladi sci di mio figlio”.