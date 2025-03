Liberoquotidiano.it - "Mi scusi, se bestemmio...": Spizzirri, la sconcertante richiesta del tennista al giudice di sedia | Video

Chi è ilpiù educato al mondo? Semplice: Eliot. Il numero 134 al mondo si è reso protagonista di un siparietto curioso a Miami, dove è arrivato al torneo sfruttando una wild card. Al primo turno ha superato il qualificato Harris. E ora se la dovrà vedere con il connazionale Korda. Ma torniamo al primo match. Il padrone di casa, a un certo punto, si è avvicinato aldiper porgergli una domanda. L'americano ha cercato di parlare a bassa voce, per non essere ascoltato da altri. Ma i microfoni a bordo campo sono riusciti a registrare tutta la conversazione. "Signore, ho una domanda: se, ci sono microfoni a bordo?", ha chiesto. A quel punto l'arbitro ha fatto sì con la testa. Doccia gelata per lo statunitense. "L'ho appena fatto e ho pensato 'mio Dio'", ha esclamato lo statunitense in evidente stato di agitazione.