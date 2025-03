Panorama.it - Mezza Italia non basta, vince la Germania

L'si ferma a metà della strada, gioca un ottimo primo tempo con lama esce battuta da San Siro e ora le chance di entrare nella Final Four della Nations League sono ridotte. Finale amaro per una sfida che era iniziata sotto i migliori auspici per la nazionale di Luciano Spalletti, fresca e connte per quasi un'ora e poi punita dai propri errori, sia difensivi che sotto porta. Un problema che comincia a essere ricorrente anche in questo post Europeo che ha fatto vedere buone cose, ma anche segnali poco incoraggianti in vista delle qualificazioni Mondiali.Gli azzurri non riescono a mettere insieme due metà della stessa prestazione. Contro la(1-2 il risultato finale) la spiegazione può anche essere ricercata nell'aver dovuto mettere in campo alcune seconde linee che non hanno retto fino in fondo l'impatto con il palcoscenico di una sfida di alto livello.