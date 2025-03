Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 21 marzo 2025

Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,21. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2780m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allertapresente.Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2767m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.