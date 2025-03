Game-experience.it - Metal Eden si mostra nel frenetico e spettacolare trailer del Future Games Show

Il: Springcase 2025 ha svelato un nuovodi, ilsparatutto sci-fi sviluppato da Reikon. Il video ha messo in evidenza un’azione senza sosta, con sparatorie, poteri speciali e movimenti acrobatici in un’ambientazione cyberpunk immersiva. I giocatori vestiranno i panni di Aska, un’Iperunità avanzata, e dovranno farsi strada tra le truppe di un esercito robotico per recuperare i nuclei vitali dei cittadini nella città orbitale Moebius, ormai ridotta a una trappola letale.Il cuore del gameplay dirisiede nella sua mobilità fluida: i giocatori potranno eseguire scatti rapidissimi, agganciare i bersagli con precisione e persino correre sulle pareti mentre utilizzano un arsenale potenziabile e poteri sci-fi devastanti.